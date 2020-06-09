РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июн. В Балашихе на участке Горьковского шоссе с 15 по 30 километр с 1 июля увеличат максимально разрешенную скорость, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 июля 2020 года максимальная скорость от МКАД до поселка Зеленый увеличится с 60 до 80 километров в час. Исключение составит участок капитального ремонта с 23 по 26 километр, где введены временные ограничения», - говорится в сообщении.

После завершения работ в сентябре текущего года здесь также увеличат порог разрешенной скорости.