Как продлить и разблокировать проездной после отмены карантина в Москве

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С 12 июня в Москве можно будет продлить проездные билеты, у которых ограничен срок действия: на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней.

Это касается и проездных «Единый», и билетов «ТАТ», и социальных карт. Школьники, студенты, аспиранты смогут перезаписать неиспользованные поездки на свои карты.

Продлить билет сможет любой пассажир, который не пользовался общественным транспортом во время самоизоляции или не успел потратить поездки.

Единственное условие: в период с 30 марта по 9 июня 2020 года по билету должно было быть совершено не более 22 поездок.

А вот срок действия билета может быть как истекшим, так и нет. Если до 9 июня этот срок еще не истек, к нему будет добавлено количество дней, совпавшее с режимом самоизоляции. Если срок уже вышел, то билет продлят на столько же дней, начиная с даты обращения пассажира. Например, если проездной действовал до 22 апреля, то его продлят на 24 дня.

Продление начнется со дня обращения пассажира, а период, в который можно будет это сделать, не ограничен. Поэтому можно продлевать билеты непосредственно перед поездкой, то есть обращаться заранее не нужно.

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