Как продлить и разблокировать проездной после отмены карантина в Москве

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Балашиха (г.о.)Бронницы (г.о.)Богородский городской округ

В

Воскресенск (г.о)Волоколамский городской округ

Д

Дзержинский (г.о.)Домодедово (г.о.)Дмитровский городской округДубна (г.о.)Долгопрудный (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Краснознаменск (г.о.)Клин (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Котельники (г.о.)Кашира (г.о.)Красногорск (г.о.)Коломенский городской округ

Л

Лобня (г.о.)Ленинский городской округЛюберцы (г.о.)Лотошино (г.о.)Луховицы (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)

М

Можайский городской округМытищи (г.о.)Москва

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОзеры (г.о.)Одинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПавловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)Пущино (г.о.)Пушкинский городской округПротвино (г.о.)

Р

Рошаль (г.о.)Реутов (г.о.)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Ступино (г.о.)Серпухов (г.о.)Солнечногорск (г.о.)Серебряные Пруды (г.о.)Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чехов (г.о.)

Ш

Шаховская (г.о.)Шатура (г.о.)

Щ

Щелково (г.о.)

Э

Электросталь (г.о.)Электрогорск (г.о.)
+25˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыСообщить новость
Спецпроекты
Голосование по Конституции РФВсе о коронавирусеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-Центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ Коломне
ФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ Коломне
Спецпроекты
Голосование по Конституции РФВсе о коронавирусеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-Центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Как продлить и разблокировать проездной после отмены карантина в Москве
Шпаргалки

Как продлить и разблокировать проездной после отмены карантина в Москве

Как пассажирам разблокировать транспортную карту или продлить проездной, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Александр Манзюк
1

Возвращение обычных способов оплаты

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

С 9 июня в Москве отменен режим обязательной самоизоляции (ранее это планировалось сделать 14 июня), а также пропускной режим. Соответственно, снова действуют привычные способы оплаты проезда – с помощью «Тройки», социальных карт москвича, а также бумажных проездных билетов.

В период действия пропускного режима для оплаты проезда в общественном транспорте необходимо было привязать «Тройку» или карту москвича к цифровому пропуску, иначе транспортная карта не срабатывала при проходе через турникет. Другие способы оплаты проезда временно не действовали (включая бумажные билеты и банковские карты).

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>  

2

Разблокировка транспортных карт

  сайт мэра Москвы

Уже со вторника должны работать транспортные карты, которые были заблокированы на время самоизоляции у ряда льготных категорий граждан, включая пенсионеров старше 65 лет. Льготники снова могут воспользоваться правом льготного или бесплатного проезда с 9 июня.

Обращаться никуда не нужно – социальные карты москвича заработают автоматически.

Если за время самоизоляции истек срок действия карты, то придется обратиться в ближайший МФЦ или подать заявку на портале mos.ru. Новую карту оформят в течение 30 дней, на это время выдадут временный единый социальный билет для льготного проезда.

Карты пенсионеров и горожан предпенсионного возраста выпускаются автоматически. Это также касается тех, чья льгота не требует подтверждения. Новую карту можно получить в ближайшем МФЦ за 10 дней до истечения срока ее действия, который указан на одной из сторон карты.

Снятие режима самоизоляции в Москве: что и когда открывается>>

3

Оплата банковской картой

© РИАМО,   Александр Кожохин

Также в Москве вновь можно оплачивать проезд банковскими картами, прикладывая их к турникетам. Во время карантина этот способ оплаты временно был недоступен.

А вот продажа разовых билетов в наземном транспорте у водителя пока не возобновится.

«Клиентов будут заманивать акциями»: вырастут ли цены на развлечения после пандемии>>

4

Продление проездных билетов

© РИАМО,   Герман Иванов

С 12 июня в Москве можно будет продлить проездные билеты, у которых ограничен срок действия: на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней.

Это касается и проездных «Единый», и билетов «ТАТ», и социальных карт. Школьники, студенты, аспиранты смогут перезаписать неиспользованные поездки на свои карты. 

Продлить билет сможет любой пассажир, который не пользовался общественным транспортом во время самоизоляции или не успел потратить поездки.

Единственное условие: в период с 30 марта по 9 июня 2020 года по билету должно было быть совершено не более 22 поездок.

А вот срок действия билета может быть как истекшим, так и нет. Если до 9 июня этот срок еще не истек, к нему будет добавлено количество дней, совпавшее с режимом самоизоляции. Если срок уже вышел, то билет продлят на столько же дней, начиная с даты обращения пассажира. Например, если проездной действовал до 22 апреля, то его продлят на 24 дня.

Продление начнется со дня обращения пассажира, а период, в который можно будет это сделать, не ограничен. Поэтому можно продлевать билеты непосредственно перед поездкой, то есть обращаться заранее не нужно.

««Наружа»– противное такое слово»: как победить страх и выйти на улицу после самоизоляции>>

5

Куда обращаться

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Для продления проездных нужно обратиться в киоски «Мосгортранса» или в кассы метро.

Также Департамент транспорта Москвы разрабатывает сервис продления проездных онлайн. О его запуске и о том, как он будет функционировать, будет объявлено позднее.

Снятие ограничений в Москве: отмена пропусков и открытие кафе и парикмахерских>>

6

Разблокировка транспортных карт в Подмосковье

© пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области пропускной режим также отменен, но режим самоизоляции пока не снят. С 3 июня в регионе разрешается оплата банковскими картами при проезде на общественном транспорте.

По информации пресс-службы Министерства транспорта Московской области, после того, как распоряжением губернатора будет снято приостановление использования карт «Стрелка», в том числе льготных и социальных карт, оператором проекта АО «Расчетные решения» будет выпущено обновление для терминалов оплаты проезда, которое снимет наложенные ограничения. Проездные заработают автоматически.

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

МоскваКоронавирус из КитаяТранспорт
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Следующий материал
Загрузка...

На главной

Показать ещё