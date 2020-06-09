Как продлить и разблокировать проездной после отмены карантина в Москве

Возвращение обычных способов оплаты
С 9 июня в Москве отменен режим обязательной самоизоляции (ранее это планировалось сделать 14 июня), а также пропускной режим. Соответственно, снова действуют привычные способы оплаты проезда – с помощью «Тройки», социальных карт москвича, а также бумажных проездных билетов.
В период действия пропускного режима для оплаты проезда в общественном транспорте необходимо было привязать «Тройку» или карту москвича к цифровому пропуску, иначе транспортная карта не срабатывала при проходе через турникет. Другие способы оплаты проезда временно не действовали (включая бумажные билеты и банковские карты).
Разблокировка транспортных карт
Уже со вторника должны работать транспортные карты, которые были заблокированы на время самоизоляции у ряда льготных категорий граждан, включая пенсионеров старше 65 лет. Льготники снова могут воспользоваться правом льготного или бесплатного проезда с 9 июня.
Обращаться никуда не нужно – социальные карты москвича заработают автоматически.
Если за время самоизоляции истек срок действия карты, то придется обратиться в ближайший МФЦ или подать заявку на портале mos.ru. Новую карту оформят в течение 30 дней, на это время выдадут временный единый социальный билет для льготного проезда.
Карты пенсионеров и горожан предпенсионного возраста выпускаются автоматически. Это также касается тех, чья льгота не требует подтверждения. Новую карту можно получить в ближайшем МФЦ за 10 дней до истечения срока ее действия, который указан на одной из сторон карты.
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Оплата банковской картой
Также в Москве вновь можно оплачивать проезд банковскими картами, прикладывая их к турникетам. Во время карантина этот способ оплаты временно был недоступен.
А вот продажа разовых билетов в наземном транспорте у водителя пока не возобновится.
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Продление проездных билетов
С 12 июня в Москве можно будет продлить проездные билеты, у которых ограничен срок действия: на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней.
Это касается и проездных «Единый», и билетов «ТАТ», и социальных карт. Школьники, студенты, аспиранты смогут перезаписать неиспользованные поездки на свои карты.
Продлить билет сможет любой пассажир, который не пользовался общественным транспортом во время самоизоляции или не успел потратить поездки.
Единственное условие: в период с 30 марта по 9 июня 2020 года по билету должно было быть совершено не более 22 поездок.
А вот срок действия билета может быть как истекшим, так и нет. Если до 9 июня этот срок еще не истек, к нему будет добавлено количество дней, совпавшее с режимом самоизоляции. Если срок уже вышел, то билет продлят на столько же дней, начиная с даты обращения пассажира. Например, если проездной действовал до 22 апреля, то его продлят на 24 дня.
Продление начнется со дня обращения пассажира, а период, в который можно будет это сделать, не ограничен. Поэтому можно продлевать билеты непосредственно перед поездкой, то есть обращаться заранее не нужно.
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Куда обращаться
Для продления проездных нужно обратиться в киоски «Мосгортранса» или в кассы метро.
Также Департамент транспорта Москвы разрабатывает сервис продления проездных онлайн. О его запуске и о том, как он будет функционировать, будет объявлено позднее.
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Разблокировка транспортных карт в Подмосковье
В Московской области пропускной режим также отменен, но режим самоизоляции пока не снят. С 3 июня в регионе разрешается оплата банковскими картами при проезде на общественном транспорте.
По информации пресс-службы Министерства транспорта Московской области, после того, как распоряжением губернатора будет снято приостановление использования карт «Стрелка», в том числе льготных и социальных карт, оператором проекта АО «Расчетные решения» будет выпущено обновление для терминалов оплаты проезда, которое снимет наложенные ограничения. Проездные заработают автоматически.
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