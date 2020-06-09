РИАМО - 9 июн. Священники в Москве за два месяца совершили 356 выездов к зараженным коронавирусной инфекцией, после таких выездов некоторые из священников сами заражались Covid-19, сообщил журналистам председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

«В основном это были выезды на дом, потому что в больницы нам не удавалось попасть. Были случаи, когда больные умирали, не дожидаясь причастия. Конечно, для верующего человека это очень важно, мне кажется, присутствие священника важно и для врачей», - сказал Пантелеимон.

Он добавил, что около 310 выездов совершалось в средствах защиты, священники были в специальных костюмах. Некоторые служители после этого сами заразились коронавирусом.

По словам епископа, в церкви начало ходить больше людей, которые раньше нечасто посещали подобные места.

«Люди, которые раньше не особо в чем-то нуждались, сегодня приходят в церковь за помощью. Мы очень благодарны тем, кто пожертвовал собой в этот непростой период, кто совершал пожертвования, врачам», - добавил Пантелеимон.

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9 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.