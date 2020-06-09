РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Вандалы украли 5 туй, которые посадили воспитанники детсада в микрорайоне Кузнечики Подольска, по данному факту проводится проверка, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Как сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте», в ночь с 7 на 8 июня вандалами было выкопано и украдено 5 туй, посаженных детьми из детского сада №38 «Искорка». Они были посажены на выпускной воспитанниками учреждения.

«В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление по данному факту. В настоящее время проводится проверка», - сказала сотрудница.