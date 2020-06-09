РИАМО - 9 июн. В Московской области с 10 июня начнется переход на новую цифровую систему учета имущества, данный вопрос обсуждался на заседании правительства региона под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства области.

Управление Росреестра по Московской области и Кадастровая палата по Московской области реализуют комплекс мероприятий по внедрению на территории региона Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).

«Услуги Росреестра занимают первое по популярности место среди государственных услуг. В 2019 году в МФЦ поступило более 10 миллионов заявлений по услугам 22 федеральных и 26 региональных ведомств, из которых 3,5 миллиона составили заявления на услуги Росреестра», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, переход на цифровую платформу позволит повысить качество оказываемых Росреестром услуг. Также данное решение поможет упростить осуществление учетно-регистрационных процедур в электронной форме и улучшит качество данных в ЕГРН.

Адигамова подчеркнула, что важное преимущество новой системы ФГИС ЕГРН — это переход на единую программу, которая объединит базы данных Государственного кадастра объектов недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП).

После перехода регистрировать права на объекты можно будет без дополнительных заявлений, также будут оперативно формироваться выписки, вноситься в базу данных сведения, можно будет эффективнее анализировать их, выявлять и исправлять несоответствия. Кроме того, новая система позволит перенести взаимодействие органов власти и Росреестра в электронный формат.

Росреестр планирует интеграцию со смежными информационными системами органов государственной власти, органов местного самоуправления, ФНС, ФССП, нотариата. Такие технологические решения позволят ускорить осуществление учетно-регистрационных процедур, которые необходимы как для реализации госпрограмм на территории Подмосковья, так и для управления земельно-имущественным комплексом региона.

«Для успешного внедрения ФГИС ЕГРН на территории Подмосковья 1882 сотрудника МФЦ прошли дистанционное обучение по работе в новой программе, на 126 площадках МФЦ проведено тестирование всех учетно-регистрационных действий, созданы методические материалы и пошаговые инструкции по работе в новой системе, также налажена непрерывная работа МФЦ и портала Росреестра для бесперебойного приема документов и предоставления необходимых услуг», — отмечается в материале.

Предполагается, что переход на программу займет от двух недель до месяца. При этом все услуги Росреестра будут доступны в прежнем объеме. Получить их можно через портал Росреестра или в офисах МФЦ, которые до 1 июля принимают граждан только по предварительной записи.

Поскольку программа новая, то возможны сбои в предоставлении услуг Росреестра, однако сотрудники управления готовы помочь в решении проблем. По вопросам, связанным с предоставлением услуг Росреестра, нужно обращаться на горячую линию: 8 (800) 100-34-34, по телефонам колл-центра управления: 8 (499) 148-82-60, 8 (499) 148-85-75, 8 (499) 264-20-89, 8 (499) 264-87-55, 8 (499) 152-23-86 или через форму обратной связи на портале.

С 29 апреля текущего года обращения Росреестра выведены в Центр управления регионом Московской области, они контролируются сотрудниками ЦУРа. Обращения, которые направляются через систему «Добродел», попадают в подмосковный ЦУР и оперативно отрабатываются управлением Росреестра по Московской области для последующего направления ответа заявителю.

К настоящему времени 54 региона уже перешли на ФГИС ЕГРН. До конца 2020 года планируется подключить к системе еще 31 регион.