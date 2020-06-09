РИАМО – 9 июн. Продюсер и композитор Максим Фадеев выложил в социальной сети Instagram ролик с песней Маши Вебер «На ветру», при этом он резко отреагировал на просьбу своей подписчицы вернуть группу Serebro, сообщает Газета.ru.

Шоумен подчеркнул, что Serebro не будет больше никогда. Более того, для него воспоминания о данной группе - самые мерзкие и болезненные. При этом он намекнул, что будет что-то другое.

«Слава Богу, что теперь я могу позволить себе писать песни тому, кому я хочу, и когда я хочу. Ура!» - написал продюсер на личной странице в Instagram.

Фадеев в ноябре 2019 года распустил всех артистов собственного лейбла MALFA, включая группу Serebro.