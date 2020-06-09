РИАМО - 9 июн. Сотрудники полиции дежурят во дворе дома актера Михаила Ефремова в Казарменном переулке Москвы, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Около дома артиста, который накануне устроил смертельное ДТП, находится множество журналистов. Однако полицейские не дают сотрудникам СМИ подойти близко к подъезду, где живет Ефремов. Местные жители проходят в дом свободно.

Также к дому актера подъехала карета скорой помощи, врачи пробыли в доме около получаса и уехали. В целом обстановка на месте спокойная.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем джипа Grand Cherokee протаранил фургон «Лада» на встречной полосе. Водитель «Лады», сотрудник продуктового интернет-магазина, скончался в больнице от многочисленных травм.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.