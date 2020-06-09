РИАМО - 9 июн. Из-за ливневых дождей, которые обрушились на Подмосковье на прошлой неделе, в реке Оке поднялся уровень воды, работа всех переправ вновь приостановлена, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации городского округа Луховицы.

«Из-за ливневых дождей в верховьях реки Оки поднялся уровень воды, работа всех паромных переправ остановлена. Жители могут пользоваться плавающими понтонами, работа которых подстроена под расписание рейсовых автобусов», - сказал собеседник агентства.

Дорога к селу Слемские Борки в городском округе Луховицы подтоплена более чем на 30 сантиметров. На данный момент она закрыта для движения автомобильной техники.

«Продуктами питания население деревни обеспечено. Для переправы жителей села Слемские Борки через подтопленный участок дороги администрация городского округа Луховицы просит ГУ МЧС России по Московской области выделить автомашину повышенной проходимости», - добавил замначальника по безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации округа Владимир Чичулин.

В месте подтопления постоянно находится спецтехника, установлены запрещающие знаки и блоки, препятствующие проезду. Все службы переведены в режим повышенной готовности и находятся на постоянном дежурстве.