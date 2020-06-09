РИАМО - 9 июн. Сезон фонтанов начался в подмосковной Балашихе, все они прошли необходимую подготовку, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Фонтаны являются одним из главных украшений Балашихи в летнее время. Их содержанию уделяется особое внимание. Оно включает в себя проведение текущего ремонта, замену и прочистку формообразующих элементов, очистку фильтра-сетки, замену шарового крана, регулировку высоты и наклона струеобразующих элементов, техническое обслуживание насосов, ремонт чаш фонтанов», - говорится в сообщении.

Очистка фонтанов от грязи и мусора производится регулярно в теплый период.