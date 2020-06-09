РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Рабочие завершают ремонт автодороги на улице Круглой в деревне Бережки подмосковного Подольска, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с муниципальным контрактом по ремонту автомобильных дорог местного значения в деревне Бережки по улице Круглой подходят к завершению запланированные работы по устройству асфальтобетонного покрытия», - говорится в сообщении.

Также в деревне Сертякино рабочими ведется строительство детской площадки.