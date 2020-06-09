РИАМО - 9 июн. Столичный наземный транспорт и метрополитен полностью готовы к работе в жару, которая, по прогнозам синоптиков, продержится в городе еще несколько дней, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Свыше 3,1 тысячи вагонов метро оснащены кондиционерами – это более 52% от общего парка поездов. Климатические системы в поездах переведены в летний режим, а в вестибюлях станций метро заранее сняли вторые двери», — говорится в сообщении.

Практически все автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы, которые выходят на линии, оснащены кондиционерами или системами климат-контроля салона. Климатическое оборудование регулярно проверяют перед выходом транспорта на маршрут.

Кроме того, кондиционерами оборудованы все автомобили такси и каршеринга. Контролеры московского транспорта также перешли на летнюю форму одежды.