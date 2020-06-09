РИАМО - 9 июн. Льготным категориям граждан в Подмосковье необходимо обновить банковские реквизиты на национальную платежную систему «Мир», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

С 1 июля 2020 года отдельные социальные выплаты и пособия подлежат зачислению исключительно на банковские карты «Мир». В их числе: выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий и катастроф; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по безработице.

«Мы рекомендуем жителям Подмосковья, получающим указанные меры социальной поддержки, обратиться в банковскую организацию и обновить реквизиты на национальную платежную систему «Мир», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Также нужно сообщить новые данные счета в управление социальной защиты населения или в центр занятости, добавила она.