РИАМО - 9 июн. Столичные власти закупили для службы скорой медицинской помощи 300 новых автомобилей, 260 из которых уже вышли на линии, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание подстанции скорой помощи №17 в Бабушкинском районе на северо-востоке города. Градоначальник отметил, что в период пандемии коронавируса на работников службы выпала экстремальная нагрузка.

«Огромное спасибо за этот труд. Чтобы поддержать работников скорой, на федеральном и городском уровнях были введены дополнительные денежные выплаты. Кроме того, мы закупили для скорой 300 новых машин, из них 260 уже вышли на линии. И, разумеется, все планы цифровизации, развития материально-технической базы и строительства новых подстанций остаются в силе», – сказал Собянин.

Подстанция скорой помощи №17 обслуживает жителей Бабушкинского, Лосиноостровского, Северного районов Москвы, а также население Южного Медведкова и Свиблова. На этой территории проживают около 450 тысяч человек.

Каждый день бригады скорой помощи в среднем совершают 150-200 выездов. Среднее время прибытия кареты скорой помощи составляет 11,1 минуты.