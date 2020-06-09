РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июн. Два отремонтированных автомобиля скорой помощи передали специалисты «Мострансавто» в Балашихинскую областную больницу, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Технические специалисты провели ревизию рулевого управления и ходовой части автобусов, тормозной системы, при необходимости ремонтировали или меняли двигатель, подвеску, тормозные барабаны, устанавливали новые силовые агрегаты, стекла, покрышки», - говорится в сообщении.

Восстановление автомобилей проходит в рамках сотрудничества организации с ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Всего в больницы области передали 12 отремонтированных автомобилей. Это уже третья по счету партия машин.

В рамках поддержки работников здравоохранения области компания восстановит более 50 автомобилей. Работы по ремонту медицинского транспорта завершат в июне.