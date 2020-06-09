РИАМО - 9 июн. В 2020 году воспитатели более чем из 20 муниципальных образований подали заявки на участие в программе «Социальная ипотека», всего в 2020 году сертификаты на жилищную субсидию получат 110 педагогов, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«В этом году в Подмосковье принято 77 заявок от воспитателей из 27 муниципальных образований на участие в программе «Социальная ипотека». По итогам отбора поучаствовать в программе смогут 30 кандидатов», – сказала Каклюгина.

Она добавила, что в общей сложности в текущем году сертификат на жилищную субсидию получат 110 педагогов. Среди них 30 воспитателей, 60 учителей и 20 молодых учителей.

По словам Каклюгиной, желающих поучаствовать в программе много, сам отбор довольно жесткий. Программа является прекрасным подспорьем для профессиональной реализации.

Государство берет на себя обязанность по выплате первоначального взноса и полной стоимости жилья по ипотеке. Специалист должен лишь оплачивать проценты по кредиту.

«До 15 июня мы принимаем заявки на участие в программе от учителей и молодых педагогов. Успейте принять участие!» - заключила министр.