РИАМО - 9 июн. В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту убийства матерью своего новорожденного ребенка, тело обнаружили в лесополосе вблизи проезда Энергетиков в Электростали, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Согласно данным эксперта, давность наступления смерти новорожденного составила около 1-2 суток до момента обнаружения его тела. Пол младенца определить не удалось.

«В настоящее время по уголовному делу следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проводится комплекс следственных действий, направленных на установление роженицы, а также всех обстоятельств совершенного преступления», – отмечается в материале.

Следствие просит всех, кто располагает какой-либо информацией по совершенному преступлению, сообщить эти данные в следственный отдел по Электростали ГСУ СК России по Московской области по номерам телефона: 8 (496) 574-36-04, 8 (963) 729-40-35.