РИАМО - 9 июн. Комитет по туризму Московской области проводит в Instagram конкурс для владельцев котов и кошек с призами от подмосковного производителя готовых кормов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В конкурсе «Котовье Подмосковье» могут принять участие жители любого уголка России. Претендентам на победу необходимо опубликовать в соцсети фото со своим питомцем и приложить небольшой рассказ или историю из жизни хвостатого.

«Правила участия: нужно быть подписанным на @welcomemosreg и @obzhorka.korm; опубликовать до 19 июня фото пушистого друга; рассказать немного о нем: как зовут, что любит, откуда вы; поставить хэштег конкурса #котовьеподмосковье и отметить @welcomemosreg с @obzhorka.korm; аккаунт должен быть открыт на время проведения розыгрыша», – отмечается в материале.

Победитель получит корм трех вкусов по коробке из 24 штук. Занявший второе место – по коробке корма двух вкусов, третье место – коробку корма одного вкуса.

Призы победителям подготовит подмосковная компания «Петкорм», которая изготавливает продукцию под брендом «Обжорка».