РИАМО - 9 июн. В честь Дня России уличные парковки в Москве будут бесплатными 12 и 13 июня, это коснется и зон, где действует тариф в 380 рублей в час, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«В честь Дня России парковка в Москве будет бесплатной. Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства. <...> Парковки со шлагбаумом работают в обычном, платном режиме», – говорится в сообщении.

В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» призвали жителей столицы, несмотря на праздник и выходной день, не собираться большими компаниями и не совершать необязательных поездок.

Также в учреждении напомнили, что на сегодня в столице действует бесплатная парковка для врачей и медицинского персонала городских, федеральных и частных клиник, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, а также для волонтеров. При этом они могут бесплатно оставлять авто на уличных парковках и городских парковках со шлагбаумом в любой день недели.

Проконсультироваться по вопросам платных парковок в Москве можно по телефонам горячей линии «Московского транспорта»: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного телефона. Обращения можно подать онлайн с помощью специальной формы на Едином транспортном портале transport.mos.ru.