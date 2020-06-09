РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июн. Строительство пристройки к школе №30 на улице Летной в микрорайоне Авиаторов Балашихи завершат к концу текущего года, учебный корпус школы рассчитан на 400 учащихся, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство нового корпуса ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется за счет средств бюджета. В образовательном учреждении предусмотрено размещение учебных классов, лабораторий, мастерских, спортивного и актового залов, библиотеки с медиатекой, столовой, административных и вспомогательных помещений.

«Завершить строительство пристройки на 400 мест к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» на улице Летная в микрорайоне Авиаторов городского округа Балашиха планируется в декабре текущего года», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Он добавил, что в настоящее время на объекте ведется кладка стен и кровли, устройство входных групп, выполняется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, а также начаты внутренние отделочные работы и благоустройство территории.

На прилегающей территории оборудуют спортивный блок с площадками для командных и подвижных игр, а также места для отдыха. Предусмотрены работы по благоустройству и озеленению.