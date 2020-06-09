РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Дежурные группы для детей дошкольного возраста открыли еще в 13 детских садах подмосковного Подольска, всего в округе такие группы организованы более чем в 20 учреждениях, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске с 8 июня еще в 13 муниципальных детских садах открылись дежурные группы для детей работников тех предприятий и организаций, которые возобновили свою деятельность в соответствии с постановлением губернатора Московской области. Так, группы сформированы в детских садах №№6 «Ласточка», 24 «Русалочка», 16 «Ладушки», 64 «Непоседа», 19 «Звездочка», 44 «Малыш», детсаду комбинированного вида №32 «Светлячок», общеразвивающего вида №№16 «Колокольчик» и 28 «Петушок», детсадах компенсирующего вида №№48 «Яблонька» и 8 «Теремок», а также центрах развития ребенка - детских садах №№13 «Теремок» и 29 «Сударушка»,- говорится в сообщении.

В настоящее время в округе работает 51 дежурная группа в 21 дошкольном образовательном учреждении, группы посещают около 500 детей. Для дошкольников такие группы были организованы с введением режима самоизоляции, когда все занятия в учреждениях образования были переведены в дистанционный формат работы. Это было сделано для того, чтобы сократить риски распространения коронавирусной инфекции.

Детям, которые посещают дежурные группы, каждый день измеряют температуру, педагоги постоянно следят за их самочувствием. В помещениях регулярно проводятся уборка и проветривание, а также многократная обработка столов, дверных ручек и перил дезинфицирующими средствами. Сотрудники учреждений в обязательном порядке придерживаются масочного режима.