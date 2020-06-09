РИАМО – 9 июн. Россияне получили единоразовую выплату в 10 тысяч рублей на 18,4 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также с начала этого года материнский капитал получили 482 тысячи семей, в том числе 151,4 тысячи без заявления.

«Более 10 миллионов семей получили сертификаты на материнский капитал с начала действия программы, шесть миллионов семей его уже использовали», - говорится в сообщении.

Разовую выплату в 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет начали выплачивать 1 июня. Семьи с детьми до трех лет получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь.

Также малообеспеченные семьи получают половину прожиточного минимума за каждый месяц на детей от трех до семи лет.