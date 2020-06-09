РИАМО - 9 июн. Сотрудники государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели вакцинацию более 155 тысяч животных, также проведена профилактическая дезинфекция около 12 тысяч объектов на территории хозяйств области, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«В период с января по май текущего года наши ветврачи провели порядка 119 тысяч диагностических исследований в хозяйствах всех форм собственности на территории Подмосковья. Вакцинировано 155 218 голов животных», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

Он добавил, что в рамках обеспечения эпизоотического благополучия территорий подмосковных хозяйств были проведены профилактические дезинсекция, дезинфекция и дератизация около 12 тысяч объектов. Общая площадь обработки составила примерно 44 миллиона квадратных метров.

Данные мероприятия проводят в целях недопущения возникновения и распространения на территории Московской области заразных болезней животных, в том числе опасных для человека. Обеспечено благополучие по таким заболеваниям, как сибирская язва, африканская чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, оспа овец и коз, сап и ящур.