РИАМО - 9 июн. Операторы системы-112 Московской области приняли и обработали свыше 240 тысяч вызовов с 1 по 8 июня, около 105 тысяч вызовов потребовали экстренного реагирования чрезвычайных служб, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы системы-112.

«Количество вызовов на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Московской области за неделю (с 1 июня 2020 года по 8 июня 2020 года) – более 240 тысяч (243759)», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что около 105 тысяч вызовов потребовали экстренного реагирования чрезвычайных служб.

Более 73% вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 23% - полиции и ГИБДД, остальные 4% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

Систему-112 Московской области ввели в эксплуатацию 1 июня 2015 года. На сегодняшний день она является самой масштабной на территории РФ. Алгоритм ее работы позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызывать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.