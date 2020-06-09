РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. Полицейские в Люберцах задержали пассажира такси, которого подозревают в хранении амфетамина весом около 200 граммов, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Инспекторы ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в деревне Торбеево остановили такси с ранее судимым 24-летним уроженцем Владимирской области в качестве пассажира.

«В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – амфетамином, общей массой около 200 граммов», - говорится в сообщении.

Следователь Следственного управления МУ МВД в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Злоумышленник находится под стражей.