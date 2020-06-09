РИАМО - 9 июн. На дорогах Подмосковья число авто увеличилось 8 июня на 7% по сравнению с прошлой неделей, в общей сложности по дорогам области проехали свыше 2,3 миллиона авто, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего по областным дорогам проехали более 2,3 миллиона автомобилей, что на 18% выше, чем 18 мая, в день послабления режима. <…> В Озерах на мосту через реку Оку временно ограничено автомобильное движение, пешеходное движение осталось без изменений. Проезд осуществляется по Новорязанскому и Каширскому шоссе», – отмечается в материале.

Утром во вторник движение было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо), на Ярославском шоссе в Пушкине, на Дмитровском шоссе в Дмитрове, на Новорязанском и Егорьевском шоссе в Люберцах, на улице Батарейной в Лобне, на Симферопольском шоссе в Чехове, на Ленинградском шоссе в Химках, на улицах Ленина и Кирова в Подольске.

Минтранс Московской области напомнил водителям о необходимости строго соблюдать ПДД. Нужно быть предельно внимательными, уважать всех участников дорожного движения и не забывать о том, что сейчас разгар сезона для мотоциклистов.