РИАМО - 9 июн. В Москве создали резерв лекарств для лечения коронавирусных больных, в него вошло свыше 10 миллионов упаковок 53 лекарственных препаратов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Резерв создан на базе склада Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы.

«Городские медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, централизованно обеспечиваются всеми необходимыми препаратами. Кроме того, в полном объеме лекарства получают пациенты с ОРВИ и COVID-19, проходящие лечение в домашних условиях», - отметила Ракова.

Она подчеркнула, что медикаменты по назначению врача выдают больным бесплатно при посещении КТ-центров, а также при выезде врача на дом.

Во время распространения коронавируса, все пациенты с симптомами ОРВИ как потенциально зараженные коронавирусом.

Все столичные медики получают средства индивидуальной защиты - маски, перчатки, защитные костюмы, очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие предметы.

Для обеспечения медиков всем необходимым создан неснижаемый запас СИЗ в расчете на 2-4 недели. Пополнение запасов для снабжения медицинских организаций осуществляется в круглосуточном режиме.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска.

В рамках дальнейшего снятия ограничений с 16 июня полноценно возобновит работу стоматология. Кроме того, возобновят деятельность музеи, библиотеки, зоопарки и выставочные залы. С 16 июня также откроются летние веранды кафе.

С 23 июня в Москве заработают фитнес-клубы и бассейны, детские сады начнут работу без ограничений, откроют детские площадки и площадки для воркаута.

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Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.