РИАМО - 9 июн. Порядка 1,1 миллиона поездок оплатили жители Подмосковья банковскими картами с начала июня в общественном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из них более 512,8 тысяч транзакций совершили пассажиры «Мострансавто» и свыше 579,3 тысяч оплат совершили пассажиры коммерческих перевозчиков.

«При этом у пассажиров «Мострансавто» наиболее популярными по количеству транзакций стали маршруты N22 «станция Пушкино – Ивантеевка (микрорайон Детская)» (более 7 тысяч транзакций), N21 «станция Подольск – улица Академика Доллежаля, 19» (пассажиры оплатили 6,1 тысяч оплат), N142 «Балашиха (Агрогородок) – Москва (метро Новокосино) – станция Реутово» (оплачено 6 тысяч поездок)», - говорится в сообщении.

Оплата проезда бесконтактными банковскими картами востребована у пассажиров — свыше 32% оплачивают проезд картами и гаджетами.

Платежный сервис дает возможность существенно сократить время оплаты проезда, делая поездку более комфортной. Оплата по банковским картам и гаджетам с системой NFC доступна в более 9,5 тысячи транспортных средствах — автобусах, троллейбусах, трамваях, речных маршруты.

При безналичной оплате проезда картой «Стрелка», банковскими картами и мобильными устройствами действует скидка до 30% за поездку. При оплате банковской картой платежной системы «Мир» до конца июня действует дополнительная скидка в семь рублей.

Возможность оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья банковской картой действует в Московской области с 2017 года.