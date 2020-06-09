РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июн. Врачи Мытищинской городской клинической больницы приняли участие в видеотрансляции, которая была посвящена лечению новой коронавирусной инфекции Covid-19, в ходе которой они узнали о новых алгоритмах лечения, госпитализации, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«В ходе видеотрансляции врачи МГКБ узнали о новых алгоритмах лечения, госпитализации. В целом, согласно новым обновлениям, расширена схема терапии, дополнены данные по лечению тяжелых форм заболевания в условиях реанимации. Она была организована Национальным медицинским исследовательским центром фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний», - говорится в сообщении.

Каждый день в медицинской практике накапливается все больше знаний о лечении коронавируса, в связи с чем министерством здравоохранения РФ периодически обновляются методические рекомендации. 3 июня состоялось их очередное обновление. Так, издана седьмая версия, в которой уточнены клиническая картина заболевания, диагностика лечения.