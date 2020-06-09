РИАМО - 9 июн. Общее количество пассажиров на маршрутах общественного транспорта Подмосковья выросло на 14% по сравнению со вторником прошлой недели, прогнозируется дальнейшее увеличение числа пассажиров в связи с ослаблением ограничений по коронавирусу, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«При увеличении числа пассажиров в транспорте на линии будут оперативно выведены резервные автобусы. Также, по сравнению с началом марта, в общественном транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 60%. При этом число школьников в автобусах области сократилось на 98%, а льготных категорий граждан - на 69%», – говорится в материале.

В общественном транспорте Подмосковья и Москвы нужно надевать медицинскую маску. Без индивидуальных средств защиты водитель имеет право отказать пассажиру в перевозке.

Если у гражданина нет с собой маски, то он может купить ее на автостанции либо в автобусе.

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Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.