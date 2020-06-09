РИАМО - 9 июн. Пассажиры общественного транспорта Москвы смогут продлить свои проездные билеты с 12 июня в кассах «МосМетро» или киосках «Мосгортранса», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Это касается проездных со сроком действия, рассчитанных на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней и 365 дней, а также билетов «ТАТ» и социальных карт пассажиров, которые не пользовались общественным транспортом из-за режима самоизоляции.

«Мы понимаем, что снятие ограничений совпадает с летними отпусками наших пассажиров. Поэтому мы не ограничиваем период, в который можно будет обратиться в кассы для продления действия билетов, если горожане не смогли воспользоваться ими из-за режима повышенной готовности. Продление произойдет с даты обращения пассажира, поэтому пользоваться услугой нужно непосредственно перед запланированной поездкой», - отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, продлить проездные билеты также можно будет онлайн. Сервис по продлению и механика его работы будут анонсированы позднее.

Важно, чтобы с 30 марта по 9 июня было совершено не более 22 поездок. При компенсации неиспользованных билетов также будет учитываться поэтапность снятия ограничений. При этом в случае, если срок действия билета не истек до 9 июня, к нему будет добавлено то количество дней, которые совпали с периодом вынужденной самоизоляции.

Если срок действия проездного закончился в период карантина, он будет продлен в день обращения в кассы на количество дней, которые совпали с периодом изоляции. Например, если проездной действовал до 22 апреля, его продлят на 24 дня.

Со вторника в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска. В рамках дальнейшего снятия ограничений с 16 июня полноценно возобновит работу стоматология. Кроме того, возобновят деятельность музеи, библиотеки, зоопарки и выставочные залы. С 16 июня также откроются летние веранды кафе.

С 23 июня в Москве заработают фитнес-клубы и бассейны, детские сады начнут работу без ограничений, откроют детские площадки и площадки для воркаута.

В то же время жителей столицы призвали соблюдать режим самосохранения, а предприятия – выполнять санитарные требования.