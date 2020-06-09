РИАМО - 9 июн. Подмосковные Подольск (74 новых выявленных случая инфицирования) и Королев (47 новых выявленных случаев заражения) лидируют по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом, во всем регионе выявили 739 новых случаев, говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

За все время в Подмосковье выявили 45722 случая заражения.

В Шатуре за сутки выявили 33 случая инфицирования, 31 случай – в Богородском округе, 30 - в Домодедове, по 28 – в Красногорске и Люберцах, по 27 – в Сергиевом Посаде, Щелкове и Клину, 25 – в Орехово-Зуеве, 23 – в Раменском, 20 – в Пушкине, 19 – в Химках.

По 17 случаев заражения выявили в Одинцове и Балашихе, 16 – в Луховицах и Солнечногорске, 15 – в Егорьевске, 14 – в Ленинском округе, по 13 – во Фрязине, Серпухове, по 12 – в Лотошине, Наро-Фоминске, Электростали и Рузе, 10 – в Дмитрове, Жуковском и Реутове, по восемь – в Долгопрудном и Мытищах, по семь – в Истре, Лыткарине, Шаховской, по шесть – в Дубне, по пять – в Бронницах, Дзержинском, Лобне и Рошале.

Четыре случая выявили в Зарайске, три – в Волоколамске, Воскресенске, Коломне, Котельниках, Электрогорске, по два – в Краснознаменске, Серебряных Прудах, Черноголовке, по одному – во Власихе, Ивантеевке, Кашире, Пущине, Серпухове, Талдоме, Чехове. Ни одного нового случая не выявили в Звездном городке, Красноармейске, Лосино-Петровском, Можайске, Молодежном, Озерах, Павловском Посаде и Протвине.

За время пандемии в Подмосковье после коронавируса выздоровели 12672 человека, 590 – скончались.

Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.