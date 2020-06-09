РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июн. На встрече с главой Мытищ Виктором Азаровым обсудили проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля, сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«Этот день выпадает на среду, и он будет выходным. При этом граждане смогут проголосовать и досрочно. Совместно с коллегами на местах мы активно подключимся к подготовке голосования и будем продолжать информировать наших жителей о предлагаемых изменениях», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны пройдет 1 июля. В регионе начался прием заявлений для голосования по месту нахождения через Единый портал государственных услуг, МФЦ и территориальные комиссии.