РИАМО - 9 июн. Дождь, грозу, град и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидают в Москве до 21.00 вторника, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Из-за надвигающейся непогоды в ведомстве посоветовали москвичам отказаться от поездок на личном транспорте.

«Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что находясь на улице при непогоде, нужно укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Кроме того, при ветре нужно парковать свой автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае необходимости, звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.