РИАМО - 9 июн. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что в случае доказательства вины актера Михаила Ефремова в ДТП артист должен понести самое строгое наказание.

«Год назад Госдума приняла поправки в УК, ужесточающие наказание за пьяные ДТП. <…> Фактически мы приравняли наказание за такие аварии к наказанию за убийство: в случае гибели одного человека срок лишения свободы может составить от 5 до 12 лет, а в случае гибели двух и более лиц — до 15 лет», – сказал Пискарев в эфире радио Sputnik.

Это абсолютно справедливые и оправданные меры, потому что статистика была неутешительной, отметил парламентарий.

Он напомнил, что ежегодно под колесами пьяных водителей в России погибало более 4 тысяч человек, а еще свыше 20 тысяч человек становились инвалидами.

Вечером 8 июня Ефремов в нетрезвом виде устроил ДТП в районе Смоленской площади в центре Москвы. Внедорожник актера вылетел на встречку и столкнулся с небольшим фургоном «Лада». Водитель фургона — 57-летний Сергей Захаров — скончался в больнице.

Полиция возбудила уголовное дело. Актеру грозит до 12 лет колонии.

Видео аварии с участием актера Михаила Ефремова в Москве>>