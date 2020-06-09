Накануне в центре столицы произошла авария с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Будучи пьяным, актер не справился с управлением – машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Второй водитель получил тяжелые травмы, а позже скончался в больнице. Теперь актеру грозит тюремный срок. В подробностях произошедшего разбиралась корреспондент РИАМО.

Вылет на встречную полосу

По данным СМИ, инцидент произошел 8 июня на Смоленском бульваре, примерно в 21:50. Ефремов был за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee и, серьезно превысив скорость, столкнулся с фургоном интернет-магазина «Деликатеска.ру» марки «Лада». В распоряжении РИАМО оказалась запись с места аварии, на которой видно, что автомобиль актера не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу, после чего и сталкивается с другой машиной.

Сам Ефремов не пострадал, его иномарка получила незначительные повреждения. Очевидцы происшествия заметили, что актер был сильно пьян, когда вышел из автомобиля, чтобы оценить последствия аварии. Им удалось заснять момент, как тот, пошатываясь, подходит к месту ДТП и спрашивает, точно ли «никто не умер».

На видео, предоставленном телеканалом РЕН ТВ, один из собеседников Ефремова объясняет, что по его вине мог пострадать человек. «Так уж сильно пострадал? Я его вылечу», – ответил актер, уточнив, что у него очень много денег.

На место происшествия оперативно выехали несколько бригад скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. По словам очевидцев, из-за сильного алкогольного опьянения актер даже не мог внятно ответить на вопросы инспекторов ГАИ.

Поддержать Ефремова на место аварии приехали его семья, друзья и коллеги, в том числе артист Сергей Гармаш, также там присутствовал актер Иван Стебунов с супругой Еленой. При этом 19-летняя дочь Ефремова отказалась поддержать отца и осталась дома. В итоге актера задержали.

По данным Центра организации дорожного движения Москвы, из-за ДТП перекрыли внешнюю сторону Садового кольца.

Смерть пострадавшего

Второму участнику ДТП повезло намного меньше – он получил серьезные травмы. Им оказался 57-летний Сергей Захаров, который работал водителем-курьером. Из-за столкновения с машиной Ефремова он оказался заблокирован в кабине, извлечь его удалось только с помощью сотрудников МЧС.

Захаров был реанимирован в скорой и госпитализирован в институт Склифосовского с многочисленными травмами. У него диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер с двух сторон, перелом бедра и травмы внутренних органов. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. Утром 9 июня он скончался от полученных травм.

Родственница погибшего рассказала, что сам он проживал семьей в Рязани, а в Москву приехал на поиски работы. «Сначала [работал]в охране, потом собирал стеллажи для магазинов, но это очень тяжелая физически работа, и в итоге он стал курьером, развозил продукты», – рассказала собеседница. Она также назвала Сергея «самым добрым человеком из всех, кого знала». По ее словам, у погибшего остались двое детей, жена, пожилая мать.

Сообщение с соболезнованиями оставил и интернет-магазин «Деликатеска.ру», где Сергей работал более 2-х лет: «Сергей был достойнейшим из наших сотрудников. Это огромная потеря для нас. <…> Мы окажем родным Сергея всю необходимую помощь».



Выразить соболезнование семье погибшего решили и некоторые знаменитости. Например, публицист Виктор Шендерович призвал оказать финансовую поддержку родственникам. Актер Вадим Жук и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковали Ефремова. Тина Канделаки отметила: «Вместо того чтобы в очередной раз восхищаться талантом Ефремова, мы вынуждены видеть его «героем» криминальной хроники».

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Уголовное дело и 12 лет тюрьмы

После аварии Ефремов был отправлен на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови – на момент ДТП он действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам актер отмечал, что не помнит момент столкновения, но предполагает, будто просто хотел обогнать другую машину.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Это грозило актеру сроком до семи лет лишения свободы.

9 июня Ефремов был отпущен под подписку о невыезде.

Однако после известия о смерти пострадавшего уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью. Теперь оно расследуется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Актеру грозит до 12 лет тюремного заключения.

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