РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июн. Сотрудники Госавтоинспекции Балашихи 10 июня проведут рейд по пресечению фактов нарушения перевозки детей, мероприятие состоится на дорогах городского округа Реутов, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Профилактический рейд направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств в автомобиле.

«Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 10 июня с 14:00 до 16:00 в городском округе Реутов будут проводить профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», – отмечается в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей от семи до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

При нарушении данных требований водителю грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.