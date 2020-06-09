РИАМО - 9 июн. За две недели интерактивную карту плановых отключений горячего водоснабжения (ГВС) в Подмосковье посмотрели 201170 пользователей, из них 64919 человек - со стационарного компьютера и 136251 – с мобильного устройства, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

На ресурс подписались более 1,3 тысячи человек. Временами сервер фиксирует более 100 посещений в минуту. Для быстрой загрузки карты выделены дополнительные мощности. В связи с эпидемиологической ситуацией в Подмосковье отключения горячей воды будут производиться в период с 1 июля по 31 августа не более чем на 14 календарных дней.

«Во время профилактических и ремонтных работ проходят обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Это позволяет избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение <…> горячего водоснабжения в зимний период», – сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Он обратился к жителям региона с просьбой отнестись с пониманием к работе энергетиков. Тысячи пользователей портала «Добродел» получают push-уведомления со ссылкой на интерактивную карту отключений.

Ссылка на карту отключений опубликована на сайтах министерства энергетики региона, Госжилинспекции Подмосковья, в социальных сетях, на сайтах администраций муниципальных образований. Жители, которые подписались на рассылку, будут получать уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения. Также граждане смогут подать заявку на некачественную услугу. Заявки будут направлять в администрации на отработку.

Интерактивную карту отключений разработали и запустили в министерстве энергетики Подмосковья по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 26 мая 2020 года. На карте онлайн отображены графики отключения ГВС по каждому дому Подмосковья.

Работники органов местного самоуправления внесли последние корректировки в графики плановых отключений ГВС на территории своих муниципалитетов. Отключения горячего водоснабжения в регионе начнутся с 1 июля.