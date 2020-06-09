РИАМО – 9 июн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призыв депутата Виталия Милонова лишить всех званий и наград актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП в Москве, сообщает Газета.ru.

«Об этом мы вообще не думаем. Здесь речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель, и неважно, кто он, устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», – сказал Песков.

Актер попал в ДТП в центре столицы вечером 8 июня. Ефремов столкнулся с несколькими авто на Смоленской площади, когда проезжал по Садовому кольцу.

В результате аварии госпитализировали одного человека с переломами и черепно-мозговой травмой. Позже полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у актера. Во вторник стало известно о том, что потерпевший скончался.