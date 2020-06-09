РИАМО - 9 июн. В Подмосковье в отношении 56-летнего криминального авторитета Игоря Кокунова (Вася Бандит) возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, с 1993 года за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии — вор в законе с криминальным прозвищем Вася Бандит. Мужчина неоднократно судим за совершение краж, грабежей, разбоев и вымогательства», — говорится в сообщении.

Мужчина осуществлял координацию организованных групп на территории Сергиева Посада, Чехова и Подольска. Также он принимал непосредственное участие в воровских сходках с целью раздела сфер преступного влияния и доходов.

С подозреваемым работают следователи, проводятся обыски. По инкриминируемой статье мужчине грозит до 15 лет заключения.