РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в краже портмоне с деньгами у пожилого жителя в магазине, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть первого отдела поступило заявление от 64-летнего местного жителя о том, что неизвестный в торговом помещении сетевого магазина на улице Филиппова совершил хищение портмоне с денежными средствами заявителя. Общая сумма материального ущерба составила более 9 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 36-летний местный житель. Следователем следственного управления УМВД России по Подольску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража»», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.