РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июн. В городском округе Мытищи установили виновников самозахвата участка земель лесного фонда вблизи поселения Поведники, им предстоит понести административное наказание по предписаниям Минэкологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Эксплуатирующее очистные сооружения МКУ «Водосток» уже вызвано в Минэкологии для составления протокола об административном правонарушении. Материалы были направлены также в Комлесхоз для принятия мер административного воздействия. Специалисты комитета провели собственную проверку и установили, что произошел самозахват участка земель лесфонда. Виновники нарушения также вызваны в Комлесхоз для рассмотрения протокола об административном правонарушении», - говорится в сообщении.

Ранее инспекторы эконадзора проверили информацию о нарушениях природоохранного законодательства, поступившую из АО «Мосводоканал». Организация сообщила в Минэкологии о сбросе неочищенных ливневых стоков на земли лесного фонда.

«В ходе проверки информация подтвердилась. Установлено, что сточные воды сбрасываются на почву, откуда стекают в ручей без названия, приток первого порядка Клязьминского водохранилища (Поведниковский залив). Водный объект является источником питьевого водоснабжения Москвы. Помимо этого, русло ручья засорено бытовым мусором и утильными автопокрышками», - отмечается в сообщении.

В ближайшее время силами лесничих и сотрудников МКУ «Территориальное управление «Мытищинское» будут ликвидированы навалы мусора на лесных землях и в русле ручья.