РИАМО – 9 июн. Звездный адвокат Александр Добровинский заявил, что актер Михаил Ефремов обязан помочь семье погибшего по его вине водителя, после ДТП знаменитости грозит до 12 лет колонии, сообщает Nation News.

Правоохранители переквалифицировали дело в статью 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Уже в ближайшее время следователи примут решение о мере пресечения для звезды.

«Трагедия, конечно, ужасная. Дело в том, что практически год назад президент подписал новый указ. Изменения произошли в 264 статье – это статья о ДТП, которое повлекло за собой убийство по неосторожности или человек покинул место происшествия, и все это в нетрезвом виде. Это карается сроком от 5 до 12 лет. Он как раз попадает под эту статью. Думаю, что наказание будет суровым», – отметил юрист.

Он добавил, что родственники погибшего не могут отозвать заявление, так как это уголовное дело. По мнению Добровинского, Ефремов должен абсолютно бескорыстно помочь семье потерпевшего финансово, отдав все деньги, которые у него есть. Адвокат убежден, что актер должен принять то деяние, которое он совершил, «с открытым забралом».

Авария на Смоленской площади в столице произошла вечером 8 июня. Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. При этом актер был в состоянии алкогольного опьянения. Машина под управлением Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила фургон Lada. Водителя отечественного авто госпитализировали, позже он скончался в реанимации.

Видео аварии с участием актера Михаила Ефремова в Москве>>