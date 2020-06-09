РИАМО - 9 июн. Мужчина, погибший в результате аварии с участием авто актера Михаила Ефремова, трудился водителем в интернет-магазине, он остался в памяти коллег как добрый и ответственный человек.

«Наш водитель Сергей Захаров скончался сегодня утром в больнице после ночного ДТП. Мы все потрясены этой новостью и выражаем соболезнования родным и близким Сергея. Мы скорбим вместе с ними, потому что он был и частью нашей семьи», — сообщается на странице интернет-магазина «Деликатеска.ру» в соцсети «ВКонтакте».

Сергею Захарову было 57 лет. В интернет-магазине продуктов он проработал более двух лет. По заверению коллег, мужчину знали и любили многие покупатели.

«Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек», — добавляется в сообщении.

В компании также заверили, что окажут родным погибшего водителя необходимую помощь.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем джипа Grand Cherokee протаранил фургон «Лада» на встречной полосе. Водитель «Лады» скончался в больнице. В отношении артиста возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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