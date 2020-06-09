Обед на фудкорте или бизнес-ланч в кафе, вечерний поход в ресторан или кино – такой привычный для москвичей образ жизни больше двух месяцев был под запретом. В июне в Москве снимается львиная доля ограничений, введенных из-за коронавируса. Уже заработали ТЦ и парки, отменены пропуска и самоизоляция, а до конца месяца откроются летние веранды и рестораны. Точнее, их работа разрешена. Но когда восстановится индустрия развлечений и готовы ли будут люди ею пользоваться, выяснял обозреватель РИАМО.

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Как пандемия повлияла на привычки

По мнению директора Института статистических исследований и экономики знаний Георгия Остапковича, сфера услуг получила наибольший удар среди других базовых отраслей экономики. Из-за коронавирусной атаки, введения самоизоляции и социальной дистанции потеряла доходы практически вся сфера Horeca (отели, рестораны и кафе), в которой занята значительная часть населения. Самый тяжелый удар пришелся на второй квартал года – апрель, май и июнь, когда действовала строгая самоизоляция.

«Как будет происходить восстановление, зависит от массы факторов: текущего состояния бизнеса, от квалификации персонала, уровня менеджмента и даже места расположения. Кафе в высокодоходном районе будет проще восстановить позиции, чем аналогичному заведению в низкодоходном», - считает Остапкович.

Эксперт выделяет три важных фактора. Первый – это то, как поведет себя Covid-19: будет ли вторая волна, как долго будут действовать санитарные ограничения.

«Если, как говорят оптимисты, пандемия закончится в июне-июле, то тогда же начнется постепенное восстановление, но ни о каком росте речь идти не может. Если же придет вторая волна с тяжелым информационным фоном, то ситуация продолжит ухудшаться», - говорит собеседник РИАМО.

Второй фактор – то, как население будет распоряжаться своими реальными располагаемыми доходами, которые из-за пандемии упали. Как отмечает эксперт, за второй квартал этого года люди могут потерять 15-20% доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом население перешло от потребительской модели поведения к сберегательной: люди предпочитают копить деньги, а не тратить их на непродовольственные товары, откладывая приобретение «необязательных» услуг.

Третий фактор – психологическое состояние людей, то, как они воспринимают новую реальность. Из-за пандемии и неопределенности многие боятся за себя и своих близких. Они будут минимизировать зоны активных контактов, к которым относятся кафе, кинотеатры и парки развлечений.

В то же время изменения привычек людей по отношению к сфере услуг эксперт не ожидает: если все пойдет нормально, то люди вернутся к своему обычному потреблению, будут, как и раньше, пить кофе по дороге на работу и обедать на фудкортах.

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Вернутся ли зрители в кино

Оптимистично настроены представители кинотеатров: они уже готовятся открыть двери для посетителей, как только это будет возможно.

Гендиректор сети «Москино» Светлана Максимченко надеется, что зрители вернутся в кинотеатры, соскучившись по совместному времяпрепровождению вне дома. «Роспотребнадзор уже выпустил рекомендации по безопасной работе кинотеатров, и мы готовы их соблюдать, так что посещение будет безопасным — уж точно не менее, чем посещение торговых центров, которые открылись 1 июня», - отметила она.

При этом онлайн-кинотеатры конкурентами офлайновых Максимченко не считает. «Просмотр кино дома — это другой опыт. Он не сравнится с эмоциональным переживанием от просмотра фильма в темном зале кинотеатра, на большом экране. Не сравнится и с переживанием совместного просмотра с друзьями, на первом свидании или даже одному», - уверена она.

Кроме того, сыграет роль и контент: фильмы, которые показывают в кинотеатрах, в интернете появляются спустя некоторое время. Также «Москино» проводит много мероприятий – фестивали, встречи со съемочными группами, лекции. «Это возможно организовать онлайн, мы сейчас так и делаем, но как только будет возможность — будем проводить только вживую», - рассказала собеседница РИАМО.

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Ценность ритуалов

Скорое возвращение москвичей к своим привычкам ожидают и в столичных кофейнях, хотя точно предугадать настроения посетителей после самоизоляции сложно.

«Мы думаем, что гости не откажутся от посещения кофеен и напитков с собой, так как это сравнительно доступный способ ощутить привычную жизнь через обычные ритуалы – утренний кофе или лимонад в жаркий день. Сейчас у подобных привычек появляется особенная ценность», - поделилась с РИАМО маркетолог сети кофеен Skuratov Coffee Мария Рыбка.

С другой стороны, во время пандемии многие пробовали готовить кофе дома альтернативными способами, поэтому могут быть востребованы различные мастер-классы и каппинги.

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Тариф «Самоизоляция» и ожидание туристов

Что касается отелей и хостелов, которые все еще закрыты, то за время кризиса некоторые успели придумать и опробовать новые форматы. Например, гостиница «Арт Москва Войковская» запустила тариф «Самоизоляция», в рамках которого посетители могли провести карантин в отеле по цене аренды квартиры.

«У нас очень слаженная команда, поэтому мы не могли закрыть отель совсем. Нам важно было сохранить все рабочие места. Мы решили пойти по стопам коллег, сдавших свой апарт-отель под похожее предприятие. Мы усовершенствовали этот формат: нашим партнером является коворкинг, расположенный на территории отеля, где можно поработать», - рассказал директор по маркетингу сети отелей Даниил Мануков.

По его словам, предложение оказалось востребованным у людей, живущих в Подмосковье и работающих в Москве: они смогли не тратить время на дорогу, а некоторые пользуются проектом до сих пор.

Преимуществом перед арендой квартир стало отсутствие комиссии или залога. Кроме того, за цену аренды квартиры клиент пользовался всеми услугами отеля. Из плюсов для бизнеса – снизив цены из-за падения спроса, отель категории «4 звезды» вполне смог конкурировать на рынке аренды жилья.

Что касается развития ситуации после снятия ограничений, то падения спроса не стоит бояться, ведь Москва – город командировочных.

«Первое, с чем столкнутся отели – это потеря иностранных туристов, составлявших серьезную долю для многих отелей. Но после того, как снимут ограничения, возобновятся крупные мероприятия, выставки и фестивали. Основной поток восстановится в течение нескольких месяцев, а после снятия ограничений на международный туризм наша сфера придет в норму», - уверен Даниил Мануков.

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Созидательное разрушение

Георгий Остапкович считает, что в первое время цены на услуги упадут.

«В ближайшие три-пять месяцев предприниматели будут завлекать потребителя различными акциями. Долго этот период не продлится, а после него цены вырастут, но это будет либо в неконкурентных организациях, либо там, где высокодоходное население. Например, жителям Рублевки нет особой разницы – заплатить за билет в кино 200 рублей или 2 тысячи», - пояснил эксперт.

По его словам, в высококонкурентных регионах, в том числе в Москве, поднять цены сложно: потребитель пойдет к конкуренту.

«Я не жду роста цен в конкурентных мегаполисах. В городах, где одно кафе, цены будут расти до того максимума, который сможет позволить себе население», - прокомментировал экономист.

При этом «импульсивные» траты на первом этапе выхода из самоизоляции эксперт не исключает, но считает, что это весьма кратковременное явление: потребители предпочтут копить деньги, а не тратить.

По прогнозам эксперта, в целом в индустрии услуг и развлечений произойдет «зачистка», что пойдет экономике на пользу. Слабые предприятия будут массово банкротиться, а их место займут сильные и крупные игроки рынка, с более продвинутым менеджментом, более совершенными схемами управления и финансовыми ресурсами.

«Нам нужно пройти созидательное разрушение. Убыточные предприятия давят на экономику в целом и наносят огромный урон ВВП», - объясняет Остапкович.

При этом массовой безработицы среди бывших сотрудников он не ожидает: в 50-70% вместо банкротства происходит слияние или поглощение предприятия. Как правило, нерентабельное предприятие выкупается вместе с людьми.

«Новый менеджмент увольняет низкоквалифицированных и низкопроизводительных людей, которые не могут принести ему прибыль. Среднеквалифицированных и высококвалифицированных, как правило, оставляют», - заключил собеседник агентства.

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