РИАМО – 9 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Всеволода Вуколова от должности заместителя министра труда и социальной защиты, сообщает Газета.ru.

Увольнение произошло по просьбе самого Вуколова.

«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации по его просьбе», — сказано в документе.

Вуколов занимал этот пост чуть больше года. До этого он руководил Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).