РИАМО – 9 июн. Друг актера Михаила Ефремова Василий Мищенко рассказал, что если бы был рядом, то не пустил бы его пьяным за руль.

Вечером 8 июня на Смоленской площади артист за рулем джипа Grand Cherokee протаранил фургон «Лада» на встречной полосе. Водитель «Лады» скончался в больнице. В отношении актера возбудили дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

«Меня, к сожалению, там не было. Я не позволили бы ему сеть за руль. Я одно могу сказать, что случилась беда. Умер человек, его жалко. Конечно, Миша виноват, но не надо мне писать гневные и осуждающие сообщения по поводу Михаила. Он является моим крестным сыном. Он был им и всегда останется, несмотря на испытания, которые ему Господь пошлет. Он все равно для меня останется сыном», - рассказал Мищенко в эфире радио Sputnik.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело о нарушение ПДД под воздействие алкоголя, которое повлекло смерть человека. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы. Сам Ефремов признал свою вину в ДТП.

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