РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июн. Сотрудники полиции МУ МВД России «Мытищинское» раскрыли кражу денежных средств с банковской карты, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД.

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» поступило сообщение от 62-летнего жителя городского округа Мытищи о том, что неизвестное лицо, используя потерянную банковскую карту заявителя, похитило со счета денежные средства. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 37-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.