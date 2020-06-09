РИАМО - 9 июн. Одиннадцатого июня воздух в Московском регионе может прогреться до плюс 32 градусов, что сделает предстоящий четверг самым жарким днем в Москве и Подмосковье с начала 2020 года, сообщил РИАМО во вторник дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Сегодня прогнозируется плюс 27 градусов в Москве, вчера было плюс 29 градусов. Возможно, будет около этого значения, но не выше. <…> Пик температуры ожидается в четверг - до 30 градусов в Москве, по области – до 27-32 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в пятницу, 12 июня, в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет ливневые дожди с грозами. Температура днем понизится до плюс 20 градусов.