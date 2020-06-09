РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В июне текущего года на территории Подольска зарегистрировали два случая выпадения детей из окон домов, один из них со смертельным исходом, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Причинами выпадения из окон, как правило, становятся неограниченный доступ детей к открытым окнам, незакрепленные москитные сетки, а также безнадзорность малолетних детей. С целью предотвращения несчастных случаев, травматизма и гибели детей комитет по образованию администрации округа обращает внимание родителей на необходимость соблюдения элементарных правил безопасности», - говорится в сообщении.

Родителям не следует оставлять окна и балконную дверь открытыми. Лучше использовать верхние форточки или вертикальный режим проветривания. Окна необходимо блокировать так, чтобы ребенок не мог их самостоятельно открыть. Также рекомендуется использовать специальные замки или решетки на окнах.

«Помните: москитная сетка не выдерживает веса малолетнего ребенка! Необходимо убрать стулья, кроватки, другие предметы мебели от окна, так как малыш может легко вскарабкаться на подоконник. Не оставляйте ребенка в комнате с открытым окном или балконом без присмотра. Данные меры безопасности, внимания и контроля помогут сохранить жизнь и здоровье детей», - заключается в материале.