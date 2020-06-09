РИАМО - 9 июн. Пул наблюдателей за проведением электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое пройдет в Москве и Нижнем Новгороде, сформируют в ближайшее время, сообщил ответственный секретарь координационного совета, руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Во вторник проходит первое заседание Координационного совета при Общественной палате РФ по вопросам взаимодействия с политическими партиями в осуществлении общественного контроля за общероссийским голосованием.

«Серьезное внимание будем уделять электронному голосованию. <…> Только общественная палата РФ имеет право назначать наблюдателей за проведением дистанционного голосования — специальную территориальную комиссию. Мы этим занимаемся, в ближайшее время планируем назначить наблюдателей», — сказал Григорьев.

Он напомнил, что электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в этом году в Москве и Нижнем Новгороде.

Всероссийское голосование по изменениям в Конституцию страны пройдет 1 июля. Москвичи смогут принять участие в электронном голосовании, которое начнется 25 июня.

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